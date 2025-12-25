Форвард «ПСЖ» Баркола потребовал гарантий в случае перехода в «Ливерпуль»

Английский «Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Брэдли Баркола после того, как клуб не смог подписать нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо. Семеньо решил перейти в «Манчестер Сити» в январское трансферное окно, что заставило «Ливерпуль» и другие ведущие клубы АПЛ переключить внимание на альтернативные варианты. Об этом сообщает CaughtOffside.

По информации источника, тренер Арне Слот и его команда по подбору игроков заинтересованы в приобретении французского нападающего для укрепления позиций на флангах атаки. После ухода Луиса Диаса летом и неопределённости относительно будущего Мохамеда Салаха на «Энфилде» потребность клуба в новом фланговом нападающем возросла.

Баркола чётко обозначил свою позицию относительно возможного перехода в «Ливерпуль». Он сообщил своим представителям, что любой переход на «Энфилд» должен быть обеспечен твёрдыми гарантиями регулярного места в основном составе. В свои 23 года нападающий находится на критическом этапе своего развития и стремится избежать перехода, который может привести к ротации или к месту на скамейке запасных, независимо от статуса клуба.