«Манчестер Юнайтед» рассматривает трёх игроков для перестройки линии обороны — CO

В грядущем году «Манчестер Юнайтед» планирует осуществить несколько трансферов, в частности в линию обороны. Манкунианцы рассматривают несколько центральных защитников, которые могли бы удовлетворить как краткосрочные, так и долгосрочные потребности клуба. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, одной из главных трансферных целей «красных дьяволов» по-прежнему остаётся Джеррэд Брэнтуэйт из «Эвертона», которого ценят за его физические данные и умение контролировать мяч.

Также «Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи. Помимо своих качеств, игрок удовлетворяет требование, связанное с наличием доморощенных футболистов.

Манкунианцы присматриваются к 17-летнему Хонесту Аханору из «Аталанты». Защитник соответствует предпочтениям главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима в отношении молодых талантов, которых можно развивать внутри клуба.

