«Интер» активизировал контакты по игроку «Хайдука» на фоне интереса «Барселоны» — GdS

«Интер» активизировал контакты с «Хайдуком» относительно потенциального перехода центрального защитника Бранимира Млачича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, основная причина усиления интереса «нерадзурри» к 18-летнему футболисту — повышенное внимание со стороны европейских топ-клубов, включая «Барселону», мадридский «Реал», дортмундскую «Боруссию» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Млачич принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме «Барселона» и клубы АПЛ заинтересованы в форварде Камеруна Этта Эйонге — Романо

Сколько стоят молодые футболисты: