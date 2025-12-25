Салах подвергся критике от болельщиков-мусульман за публикацию поздравления с Рождеством

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах подвергся критике со стороны мусульманских болельщиков за публикацию поздравления с Рождеством.

Футболист опубликовал на своей странице в социальной сети Х фото своих дочерей на фоне рождественской ёлки и подписью: «Счастливого Рождества».

Фото: Из личного архива Мохамеда Салаха

В комментариях к посту часть фанатов заявили, что форвард «Ливерпуля» не должен был поздравлять католиков с религиозным праздником, и обвинили футболиста в неуважении собственной веры:

«Мо Салах, я любил тебя как болельщик «Манчестер Сити». Ты был для меня примером. Хотя ты никогда не играл за «Сити», ты меня вдохновлял. Однако после этого я больше не могу считать тебя своим кумиром. Ты разбил мне сердце»;

«Ты мусульманин… ты должен уважать свою религию и культуру… что ты показываешь миллионам людей»;

«Брат, побойся бога ради себя — ты мусульманин, за тобой следят миллионы. Люди любят тебя, большинство из них — молодые мусульмане, и они будут считать то, что ты делаешь, нормальным и безобидным, но это — большой грех и то, что не касается мусульман».

При этом Салах получил и множество сообщений с поддержкой как от мусульман, так и от представителей других конфессий. Болельщики отметили человечность поступка египтянина, назвали публикацию проявлением уважения и призывали к большей терпимости к различиям между людьми.