Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2025 году

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, кто был лучшим российским голкипером в уходящем году.

«С каким‑то небольшим преимуществом я отдаю голос за Агкацева», — сказал Кафанов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

По итогам минувшего сезона Станислав Агкацев в составе «Краснодара» выиграл Мир РПЛ. В нынешнем сезоне 23-летний вратарь принял участие в 20 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме Александр Бубнов выбрал лучшего вратаря между Бориско, Агкацевым и Сафоновым

Самые дорогие российские футболисты: