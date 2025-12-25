Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2025 году

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением, кто был лучшим российским голкипером в уходящем году.
«С каким‑то небольшим преимуществом я отдаю голос за Агкацева», — сказал Кафанов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».
По итогам минувшего сезона Станислав Агкацев в составе «Краснодара» выиграл Мир РПЛ. В нынешнем сезоне 23-летний вратарь принял участие в 20 матчах во всех турнирах, девять из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
Самые дорогие российские футболисты: