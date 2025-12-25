Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна сумма, которую «Реал» готов заплатить за Витинью из «ПСЖ»

Стала известна сумма, которую «Реал» готов заплатить за Витинью из «ПСЖ»
Комментарии

В мадридском «Реале» не обладают точными сведениями, существует ли в контракте полузащитника «ПСЖ» Витиньи пункт об отступных в размере € 90 млн, однако если он действительно есть, то президент «сливочных» Флорентино Перес готов его активировать. Об этом сообщает Defensa Central.

Ранее СМИ сообщали, что португальского футболиста можно будет купить за € 90 млн после чемпионата мира 2026 года.

По информации источника, наличие указанного пункта об отступных в контракте Витиньи является крайне важным фактором, поскольку, в противном случае «ПСЖ» не продаст игрока «Реалу» из-за напряжённых взаимоотношений между клубами.

В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
«Реал» может подписать Рубена Невеша бесплатно следующим летом — Конур
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android