Стала известна сумма, которую «Реал» готов заплатить за Витинью из «ПСЖ»

В мадридском «Реале» не обладают точными сведениями, существует ли в контракте полузащитника «ПСЖ» Витиньи пункт об отступных в размере € 90 млн, однако если он действительно есть, то президент «сливочных» Флорентино Перес готов его активировать. Об этом сообщает Defensa Central.

Ранее СМИ сообщали, что португальского футболиста можно будет купить за € 90 млн после чемпионата мира 2026 года.

По информации источника, наличие указанного пункта об отступных в контракте Витиньи является крайне важным фактором, поскольку, в противном случае «ПСЖ» не продаст игрока «Реалу» из-за напряжённых взаимоотношений между клубами.

В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

