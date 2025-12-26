Скидки
ESPN: «Реал» не планирует подписывать Юпамекано, Конате и Гехи даже свободными агентами

Мадридский «Реал» внимательно следит за рынком центральных защитников, контракты которых с клубами истекают грядущим летом. В связи с этим ранее СМИ связывали «сливочных» с подписанием Деотшанкюля Юпамекано («Бавария»), Ибраимы Конате («Ливерпуль») и Марка Гехи («Кристал Пэлас»).

Однако, как сообщает ESPN, переход Конате и Юпамекано в «Королевский клуб» «практически исключён». Также в «Реале» не предполагают, что пойдут на заключение трудового соглашения с Марком Гехи.

Подчёркивается, что «сливочные» не планируют переподписывать контракт с 33-летним защитником Давидом Алабой, но готовы продлить сотрудничество с Антонио Рюдигером.

