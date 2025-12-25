Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он никогда не догонит Зидана». Лебёф — о Мбаппе

«Он никогда не догонит Зидана». Лебёф — о Мбаппе
Комментарии

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе и провёл параллели между ним и легендой французского футбола Зинедином Зиданом.

«Определённо нет. Его нельзя сравнивать с Зиданом. Сравнивать карьеры и времена сложно. Но то, на что способен Зидан, то, как он себя вёл… люди его любят. У Килиана Мбаппе были некоторые противоречия в личной жизни, которые вызывали гнев у некоторых людей во Франции. Он никогда не догонит Зидана, и, вероятно, никто его не догонит. Только в конце его карьеры мы увидим, можно ли поставить Мбаппе в один ряд с ним. Он, безусловно, отличный игрок и умный парень. Я очень горжусь им. Однако ему нужно больше работать на поле, чтобы я подумал: «Вау, какой игрок», — приводит слова Лебёфа Goal.com.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал четыре результативные передачи. В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года нападающий сыграл четыре встречи за сборную Франции, забил пять голов и отметился тремя голевыми передачами.

Материалы по теме
Сын Зинедина Зидана высказался о своём дебюте на Кубке африканских наций
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android