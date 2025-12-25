«Он никогда не догонит Зидана». Лебёф — о Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе и провёл параллели между ним и легендой французского футбола Зинедином Зиданом.

«Определённо нет. Его нельзя сравнивать с Зиданом. Сравнивать карьеры и времена сложно. Но то, на что способен Зидан, то, как он себя вёл… люди его любят. У Килиана Мбаппе были некоторые противоречия в личной жизни, которые вызывали гнев у некоторых людей во Франции. Он никогда не догонит Зидана, и, вероятно, никто его не догонит. Только в конце его карьеры мы увидим, можно ли поставить Мбаппе в один ряд с ним. Он, безусловно, отличный игрок и умный парень. Я очень горжусь им. Однако ему нужно больше работать на поле, чтобы я подумал: «Вау, какой игрок», — приводит слова Лебёфа Goal.com.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал четыре результативные передачи. В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года нападающий сыграл четыре встречи за сборную Франции, забил пять голов и отметился тремя голевыми передачами.