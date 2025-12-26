Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Goal: Холанд — лучший игрок АПЛ прямо сейчас, Райс — второй, Фернандеш — третий

Goal: Холанд — лучший игрок АПЛ прямо сейчас, Райс — второй, Фернандеш — третий
Комментарии

Футбольный интернет-портал Goal составил рейтинг 10 лучших футболистов английской Премьер-лиги на текущий момент. Первое место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. Замкнул тройку лидеров хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Топ-10 лучших футболистов АПЛ на текущий момент по версии Goal:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
  2. Деклан Райс («Арсенал»).
  3. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
  4. Антуан Семеньо («Борнмут»).
  5. Гранит Джака («Сандерленд»).
  6. Габриэл Магальяйнс («Арсенал»).
  7. Мойсес Кайседо («Челси»).
  8. Морган Роджерс («Астон Вилла»).
  9. Филип Фоден («Манчестер Сити»).
  10. Уго Экитике («Ливерпуль»).
Материалы по теме
Фото
Холанд выложил фото своего взвешивания. Ранее Гвардиола заявил о наказании за лишний вес
Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal, Холанд — 2-й, Месси — 9-й

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android