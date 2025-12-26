Goal: Холанд — лучший игрок АПЛ прямо сейчас, Райс — второй, Фернандеш — третий

Футбольный интернет-портал Goal составил рейтинг 10 лучших футболистов английской Премьер-лиги на текущий момент. Первое место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. Замкнул тройку лидеров хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Топ-10 лучших футболистов АПЛ на текущий момент по версии Goal:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»). Деклан Райс («Арсенал»). Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»). Антуан Семеньо («Борнмут»). Гранит Джака («Сандерленд»). Габриэл Магальяйнс («Арсенал»). Мойсес Кайседо («Челси»). Морган Роджерс («Астон Вилла»). Филип Фоден («Манчестер Сити»). Уго Экитике («Ливерпуль»).

