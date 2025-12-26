Goal: Холанд — лучший игрок АПЛ прямо сейчас, Райс — второй, Фернандеш — третий
Футбольный интернет-портал Goal составил рейтинг 10 лучших футболистов английской Премьер-лиги на текущий момент. Первое место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. Замкнул тройку лидеров хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.
Топ-10 лучших футболистов АПЛ на текущий момент по версии Goal:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Деклан Райс («Арсенал»).
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
- Антуан Семеньо («Борнмут»).
- Гранит Джака («Сандерленд»).
- Габриэл Магальяйнс («Арсенал»).
- Мойсес Кайседо («Челси»).
- Морган Роджерс («Астон Вилла»).
- Филип Фоден («Манчестер Сити»).
- Уго Экитике («Ливерпуль»).
