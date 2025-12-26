Скидки
ПАОК заинтересован в приобретении защитника «Балтики» Андраде

ПАОК заинтересован в приобретении защитника «Балтики» Андраде
ПАОК заинтересован в приобретении защитника калининградской «Балтики» Кевина Андраде, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

«Балтика» хочет неплохую сумму за Андраде, речь о € 4-6 млн. Насколько я знаю, ПАОК готовит предложение по Андраде. Были неофициальные контакты с клубом и агентом игрока. Они готовят оффер», — сказал Ибрагимов в эфире «МАТЧ Премьер».

Андраде перешёл в «Балтику» из «Америки» в январе 2024 года. В составе калининградского клуба 26‑летний колумбиец провел 72 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет € 2,5 млн.

