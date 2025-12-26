Рюдигер планирует переход в Саудовскую Аравию после завершения контракта с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер намерен продолжить карьеру в Саудовской Аравии после окончания контракта с клубом летом 2026 года. Он может покинуть команду бесплатно по истечении соглашения. Об этом сообщает ESPN в соцсети Х.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны французского «ПСЖ». Парижане проявляют активность в переговорах с Рюдигером и готовы предложить ему выгодные условия для перехода. Руководство «ПСЖ» считает, что команде необходим опытный лидер, и видит таким игроком именно Рюдигера.

В сезоне-2025/2026 защитник провёл за «Реал» семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действителен до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость Рюдигера, по данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.