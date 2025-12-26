Шестикратный чемпион Германии может усилить состав «Наполи» — TMW

«Наполи» рассматривает 30-летнего полузащитника «Баварии» Леона Горецку в качестве предпочтительного варианта для усиления команды. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, маловероятно, что мюнхенский клуб продаст Горецку в январе, несмотря на истечение срока его контракта грядущим летом. В связи с этим «Наполи» изучает другие варианты: Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Сунгуту Магассу («Вест Хэм Юнайтед»).

Горецка играет за «Баварию» с лета 2018 года. Вместе с клубом полузащитник шесть раз становился чемпионом Германии. За этот период он принял участие в 287 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 46 голами и 48 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме Переход Хойлунда в «Наполи» может сорваться из-за финансовых проблем итальянского клуба

Топ-5 легенд футбола: