Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер не планирует подписывать новый контракт с клубом — Романо

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер не планирует подписывать новый контракт с клубом — Романо
Комментарии

Тренер лондонского клуба «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер не намерен подписывать новый контракт с командой. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Австрийский специалист определился с дальнейшими шагами и решил сосредоточиться на продолжении своей работы в текущем сезоне. Контракт Гласнера истекает летом следующего года.

Ранее поступала информация, что «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Гласнера в качестве замены для Арне Слота в случае его увольнения. По данным СМИ, руководство «красных» видит в австрийском тренере реальный вариант на ближайшее будущее. В «Ливерпуле» считают, что Гласнер способен стабилизировать команду, сохранив при этом её конкурентоспособность.

После 17 туров АПЛ «Кристал Пэлас» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android