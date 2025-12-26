Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер не планирует подписывать новый контракт с клубом — Романо

Тренер лондонского клуба «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер не намерен подписывать новый контракт с командой. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х.

Австрийский специалист определился с дальнейшими шагами и решил сосредоточиться на продолжении своей работы в текущем сезоне. Контракт Гласнера истекает летом следующего года.

Ранее поступала информация, что «Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Гласнера в качестве замены для Арне Слота в случае его увольнения. По данным СМИ, руководство «красных» видит в австрийском тренере реальный вариант на ближайшее будущее. В «Ливерпуле» считают, что Гласнер способен стабилизировать команду, сохранив при этом её конкурентоспособность.

После 17 туров АПЛ «Кристал Пэлас» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.