Вратарь «Интер Майами»: Месси любит чемпионат Мексики, он знает о нём всё

Вратарь «Интер Майами» Вильям Ярброуг рассказал, что нападающий «фламинго» Лионель Месси активно следит за чемпионатом Мексики.

«Ему [Месси] очень нравится мексиканская лига. Он знает всё, буквально все клубы, игроков и матчи. Лео любит футбол и не испытывает никакой неприязни к Мексике. Совсем никакой», — приводит слова Ярброуга La Aficion.

Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 44 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

