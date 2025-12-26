Полузащитница московского «Спартака» признана футболисткой года в Сербии

Атакующая полузащитница московского «Спартака» Тияна Филипович признана лучшей футболисткой года в Сербии, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Тияна Филипович перешла в московский клуб из «Спартака» (Суботица) в 2024 году. В нынешнем сезоне полузащитница стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги с 18 забитыми мячами (два из которых с пенальти). Она опередила ближайшего преследователя Татьяну Морину из «Рязани-ВДВ» на четыре мяча. В чемпионате Сербии Тияна была лучшим бомбардиром на протяжении пяти сезонов подряд.

В этом сезоне московский «Спартак» набрал 64 очка и стал чемпионом женской Суперлиги-2025 впервые в своей истории, опередив ЦСКА на четыре очка.