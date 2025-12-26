Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитница московского «Спартака» признана футболисткой года в Сербии

Полузащитница московского «Спартака» признана футболисткой года в Сербии
Комментарии

Атакующая полузащитница московского «Спартака» Тияна Филипович признана лучшей футболисткой года в Сербии, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Тияна Филипович перешла в московский клуб из «Спартака» (Суботица) в 2024 году. В нынешнем сезоне полузащитница стала лучшим бомбардиром женской Суперлиги с 18 забитыми мячами (два из которых с пенальти). Она опередила ближайшего преследователя Татьяну Морину из «Рязани-ВДВ» на четыре мяча. В чемпионате Сербии Тияна была лучшим бомбардиром на протяжении пяти сезонов подряд.

В этом сезоне московский «Спартак» набрал 64 очка и стал чемпионом женской Суперлиги-2025 впервые в своей истории, опередив ЦСКА на четыре очка.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» продлил контракты с Кулиш и Иванушей
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android