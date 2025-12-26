Скидки
Доннарумма: Холанд очень долго уговаривал меня перейти в «Манчестер Сити»

Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что нападающий команды Эрлинг Холанд уговаривал его перейти именно в «Сити» из «ПСЖ».

«Холанд очень долго уговаривал меня приехать сюда. Я рад играть под руководством [Хосепа] Гвардиолы», — приводит слова Доннаруммы Calciomercato.

1 сентября 2025 года было объявлено о заключении соглашения с голкипером. Стоимость трансфера составила € 35 млн. 26-летний Доннарумма подписал контракт с английским клубом до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарём мира 2025 года.

