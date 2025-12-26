Скидки
ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в «Реале»

ESPN назвал основного кандидата на замену Хаби Алонсо в «Реале»
Комментарии

Главный тренер молодёжной команды «Реала» Альваро Арбелоа является основным кандидатом на замену Хаби Алонсо в «Реале», сообщает ESPN.

По данным источника, мадридский клуб рассматривал вариант выхода на зимний трансферный рынок, чтобы решить кадровые проблемы, однако в руководстве «сливочных» считают январские покупки маловероятными.
Суперкубок Испании может стать ключевым моментом сезона для «Реала», поскольку будущее Алонсо остаётся под вопросом, а главным кандидатом на его возможную замену в клубе называют наставника «Кастильи» Альваро Арбелоа.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на четыре очка.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Атлетико». Матч состоится 8 января.

Комментарии
