«Это раздражает». Тренер «Челси» — на вопрос о скандальном заявлении после матча АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска вновь ответил на вопрос журналистов о нашумевшем интервью тренера после матча с «Эвертоном» (2:0) в 16-м туре АПЛ. После встречи Мареска сказал, что у него были худшие 48 часов в лондонском клубе, и рассказал об отсутствии поддержки.

«Бывают разные моменты. Мы проводим очень много времени вместе, поэтому нормально, что иногда бывают периоды получше, а иногда – похуже. Думаю, так происходит в любой семье. Раздражает, что спустя две-три недели мы всё ещё продолжаем говорить об одном и том же. Я могу понять, что в первые дни после этого в СМИ могла возникнуть реакция, на которую я не могу повлиять.

Но меня раздражает, что спустя две-три недели мы всё ещё обсуждаем это, хотя я уже разъяснил, что никаких проблем с руководством нет, и сказал об этом ещё неделю назад, перед матчем с «Ньюкаслом», — приводит слова Марески Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.