Главная Футбол Новости

Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал игрока, который станет будущим клуба

Тренер «Манчестер Юнайтед» назвал игрока, который станет будущим клуба
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о полузащитнике клуба Кобби Майну.

«Кобби Майну станет будущим «Манчестер Юнайтед». Ему просто нужно дождаться своего шанса, в футболе всё может измениться всего за два дня. Если мы не подпишем никого на замену, будет сложно его отпустить. У нас и так нехватка… ведь здесь может произойти всё что угодно», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Майну попросил английский клуб отпустить его в аренду в зимнее трансферное окно. Футболист недоволен предоставляемым игровым временем.

Кобби Майну принял участие в 12 матчах манкунианцев в нынешнем сезоне. Его трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.

