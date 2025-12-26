Скидки
Олег Корнаухов: новости о «Ростове» были как гром среди ясного неба

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал слова генерального директора «Ростова» Игоря Гончарова об отсутствии у клуба крупных долгов и риска снятия с чемпионата.

«Это здорово. В недавнем интервью президент РПЛ Александр Алаев говорил, что доволен первой частью турнира — нет проблемных команд. Новости о «Ростове» были как гром среди ясного неба. Ситуация была напряжённая. Что «Ростов» продолжит играть и у него не будет глобальной распродажи — это большой плюс. В последних турах «Ростов» набрал хороший ход и показывал приятный футбол. Всё это настраивает на позитив. Дыма без огня не бывает, но всё решаемо», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в футбольном инфопространстве появились слухи о наличии у «Ростова» долгов в размере четырёх-пяти миллиардов рублей, из-за которых клуб якобы может недоиграть текущий сезон или сорвать лицензирование на следующий. Эти данные были опровергнуты генеральным директором жёлто-синих Игорем Гончаровым.

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

