Гендиректор «Ростова» рассказал, на какой срок продлён контракт с Джонатаном Альбой

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров поделился деталями продления контракта с испанским главным тренером жёлто-синих Джонатаном Альбой.

«Джонатана на протяжении всей первой части чемпионата мы поддерживали, более того — мы продлили контракт с ним на длительный срок, как и объявил в раздевалке губернатор Ростовской области. Он будет, естественно, готовить команду к весенней части сезона и далее на протяжении двух лет», — сказал Гончаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Джонатан Альба возглавил «Ростов» в феврале 2025 года после ухода из клуба Валерия Карпина, ранее испанский специалист работал в его штабе в качестве тренера-аналитика. Весеннюю часть сезона-2024/2025 дончане завершили на восьмом месте Мир РПЛ, выйдя при этом в Суперфинал Кубка России. Осеннюю часть сезона-2025/2026 «Ростов» завершил на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России