Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ангола — Зимбабве. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Лионеля Месси показала рождественские фото с футболистом

Жена Лионеля Месси показала рождественские фото с футболистом
Комментарии

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси показала рождественские фото с футболистом.

«Счастливого Рождества», — подписала фото Рокуццо в одной из социальных сетей.

Фото: Личный архив Антонеллы Рокуццо

Фото: Личный архив Антонеллы Рокуццо

Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 44 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ранее футболист также выступал за «Барселону» и «ПСЖ».

За сборную Аргентины Месси провёл 196 матчей, записав в свой актив 115 голов.

Материалы по теме
Лионель Месси назвал трёх лучших игроков 2025 года
Истории
Лионель Месси назвал трёх лучших игроков 2025 года
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android