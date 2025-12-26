Жена Лионеля Месси показала рождественские фото с футболистом

Антонелла Рокуццо, супруга нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси показала рождественские фото с футболистом.

«Счастливого Рождества», — подписала фото Рокуццо в одной из социальных сетей.

Фото: Личный архив Антонеллы Рокуццо

Месси играет за «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 44 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Ранее футболист также выступал за «Барселону» и «ПСЖ».

За сборную Аргентины Месси провёл 196 матчей, записав в свой актив 115 голов.