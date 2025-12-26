Скидки
Гендиректор «Ростова» отреагировал на слухи о долгах в четыре-пять миллиардов рублей

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о слухах, что команда может недоиграть сезон-2025/2026 или не пройти лицензирование на сезон-2026/2027.

— Сто процентов этого никогда не будет. В настоящий момент пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области — как вы понимаете, регион не заинтересован в том, чтобы команда снималась с чемпионата России. Для команды будет сделано всё, чтобы она продолжала играть и совершенствоваться.

— Есть ли основания у той информации, которая появлялась — о размере долгов клуба в четыре-пять миллиардов рублей?
— Абсолютно никаких, виртуальные долги. Более того, я углубился в финансово-хозяйственную деятельность на протяжении последних пяти лет — никогда таких долгов не было, — сказал Гончаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация о якобы имеющихся у «Ростова» долгах в размере четырёх-пяти миллиардов рублей, из-за которых клуб может недоиграть текущий сезон Мир РПЛ или не пройти лицензирование на следующий.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

