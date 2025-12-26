Олег Корнаухов оценил продление «Ростовом» контракта с главным тренером Джонатаном Альбой

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о продлении «Ростовом» контракта с испанским главным тренером Джонатаном Альбой.

«Продление логичное. Другой вопрос — останутся ли его помощники. Тот штаб, который работает, у них всё хорошо получается. Тренерская стезя такая, что всё равно, на какой срок заключили с тобой контракт. Уволить могут и после восьми туров», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Джонатан Альба возглавил «Ростов» в феврале 2025 года после ухода из клуба Валерия Карпина, до этого испанский специалист работал в его штабе в качестве тренера-аналитика. Весеннюю часть сезона-2024/2025 дончане завершили на восьмом месте Мир РПЛ, выйдя при этом в Суперфинал Кубка России. Осеннюю часть сезона-2025/2026 «Ростов» завершил на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 21 очко в 18 матчах.

Ранее генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о продлении контракта с Альбой сроком на два года.

