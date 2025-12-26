Скидки
«Почему тогда не вызвать Зидана?» Лебёф – о возможном возвращении Погба в сборную Франции

«Почему тогда не вызвать Зидана?» Лебёф – о возможном возвращении Погба в сборную Франции
Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф высказался о возможном возвращении Поль Погба в национальную команду.

«Дидье Дешам действительно очень любит Пола Погба. Если Пол сможет вернуться на свой уровень, чего я сомневаюсь, потому что это сложно после такого долгого времени без игры — тренироваться можно, но играть в матчи совсем другое дело, извините. Ему нужно возвращаться.

Ему уже за 30, а есть другие игроки, которые доказали свою стабильность. Дешаму будет трудно сказать: «Ладно, беру его». Он, возможно, уже хочет взять Н’Голо Канте. Н’Голо Канте и Пол Погба… почему бы тогда не вызвать ещё Антуана Гризманна и Зинедина Зидана! Это будет сложно», — приводит слова Лебёфа Goal.

Погба присоединился к «Монако» летом 2025 года в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. Всего за сборную Франции Погба провёл 91 матч, забив 11 голов.

