Гендиректор «Ростова» Гончаров поделился информацией о зимних сборах команды

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал, сможет ли команда провести зимние межсезонные сборы для подготовки к весенней части сезона-2025/2026.

«Команда 10-го числа у нас собирается в Москве, проходит углубленное медицинское обследование и вылетаем 11-го числа чартером в Абу-Даби. Всё по плану. Весь период зимней подготовки будет в Эмиратах? Да. До 20-21 февраля», — сказал Гончаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в футбольном инфопространстве появились слухи о наличии у «Ростова» долгов в размере четырёх-пяти миллиардов рублей, из-за которых клуб якобы может недоиграть текущий сезон или сорвать лицензирование на следующий. Эти данные были опровергнуты генеральным директором жёлто-синих Игорем Гончаровым.

