Гендиректор «Ростова» прокомментировал слухи о возможной распродаже игроков

Гендиректор «Ростова» прокомментировал слухи о возможной распродаже игроков
Комментарии

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал, планируют ли жёлто-синие продажи своих ведущих игроков зимой 2026 года.

— Предполагаются ли продажи и есть ли у «Ростова» предложения по конкретным именам прямо сейчас?
— Продажи не предполагаются. Игроки, которые у нас были в команде — мы сохраняем их. Более того, в настоящий момент в адрес футбольного клуба каких-то предложений от других футбольных клубов не поступало, — сказал Гончаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в футбольном инфопространстве появились слухи о наличии у «Ростова» долгов в размере четырёх-пяти миллиардов рублей, из-за которых клуб якобы может недоиграть текущий сезон или сорвать лицензирование на следующий. Эти данные были опровергнуты генеральным директором жёлто-синих Игорем Гончаровым.

