Эдуард Мор: невозможно представить РПЛ без «Ростова»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о финансовых проблемах «Ростова».

«Невозможно представить РПЛ без «Ростова». Это город футбольный, богат на таланты. Футболисты, которые туда приходят, раскрываются, много болельщиков, стадион хороший, на который ходит много болельщиков. Думаю, что все будет хорошо», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появились новости, что у южного клуба есть серьёзные долги, из-за которых команда может развалиться, не доиграв до конца даже нынешний сезон чемпионата России.

На зимний перерыв «Ростов» ушёл на 11-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив 21 очко.