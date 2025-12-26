Лебёф: меня критикуют за слова о Роналду, я отвечаю, что выиграл ЧМ, а он нет

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, который может принять участие на ЧМ-2026.

«Правда в том, что победа на чемпионате мира меняет многое. Иногда я критиковал Роналду за то, что он делал, и его фанаты меня критиковали. Кто-то говорит: «А чего ты добился в жизни?» Я отвечаю: «Я выиграл чемпионат мира, а он нет». Это простой ответ!

Конечно, он сделал больше, чем я, он фантастический игрок, но победа на чемпионате мира имеет значение — даже если ты Франк Лебёф, а уж тем более, если ты Роналду после того, как Месси выиграл его.

Это похоже на 2022 год, когда чемпионат мира будто был посвящён Месси. Я очень надеюсь, что в 2026 году он будет посвящён Криштиану Роналду. Это было бы фантастично для него, чтобы выиграть чемпионат мира, и для Португалии. У Португалии отличная команда, так что это возможно», — приводит слова Лебёфа Goal.

Лебёф выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции в 1998 году.