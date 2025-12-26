Скидки
18:00 Мск
Эдуард Мор объяснил назначение Василия Березуцкого главным тренером «Урала»

Эдуард Мор объяснил назначение Василия Березуцкого главным тренером «Урала»
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал решение руководства «Урала» назначить Василия Березуцкого главным тренером клуба.

«Я не разделяю скептицизм некоторых. Василий Березуцкий — один из наших лучших футболистов. Он был цементом в ЦСКА и сборной. Он всегда себя вёл правильно. «Урал» в конце первой части турнира не набрал очки, которые хотел. Руководство решило, что нельзя рисковать и взяло тренера, которого точно все будут слушать. Состав у «Урала» очень хороший и сильный.

Я уважительно отношусь к Мирославу Ромащенко, но, видимо, в раздевалке не было уверенности, что команда может достичь результата. Березуцкий тренер с опытом. Он работал в разных странах, был в штабе Слуцкого, самостоятельно тренировал в Азербайджане», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 11 декабря Василий Березуцкий сменил посту главного тренера «Урала» Мирослава Ромащенко. Екатеринбургский клуб по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице российской Первой лиги, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.

Комментарии
