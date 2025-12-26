«Ковентри» запросил у «Вест Хэма» более € 200 млн за форварда сборной США

Лондонский «Вест Хэм» продолжает поиск усиления атаки на зимнем трансферном рынке и уже начал работу по нескольким направлениям. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «молотки» изучают вариант с нападающим «Вулверхэмптона» Йоргеном Ларсеном, однако интерес к норвежцу также проявляет «Кристал Пэлас», а «волки» ранее отказались продавать игрока за £ 55 млн (€ 64,4 млн). В шорт-лист «Вест Хэма» входит и Эллис Симмс из «Ковентри», но лидер Чемпионшипа не горит желанием расставаться с одним из ключевых футболистов.

Отдельный запрос был сделан по Хаджи Райту, однако позиция «Ковентри» оказалась максимально жёсткой: за форварда сборной США, забившего 8 мячей в 18 матчах сезона, клуб потребовал компенсацию в £ 200 млн (около € 234 млн), фактически закрыв тему возможного трансфера.