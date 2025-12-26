Корнаухов: задача Березуцкого в «Урале» — уверенно выйти в РПЛ, а дальше будем разбираться

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера выступающего в Pari Первой лиге екатеринбургского «Урала».

«Это приглашение с прицелом на выход в РПЛ. Иначе бы не звали. У Березуцкого нет большого опыта самостоятельной работы, но он долго был в больших штабах — в ЦСКА, Китае, Нидерландах. Подкован он хорошо. «Урал» уверенно идёт в зоне выхода РПЛ, но в последних трёх матчах было поражение и две ничьи. Руководство сделало выводы и поменяло тренера. Не факт, что такие выводы не сделают и с Василием. Главная задача — уверенно выйти в РПЛ, а дальше будем разбираться. Березуцкий всегда работал на самом высоком уровне, но в Первой лиге — никогда. Со своими командами он решал самые высокие цели, а тут совсем другой уровень», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В декабре 2025 года стало известно об уходе с поста главного тренера екатеринбургского «Урала» Мирослава Ромащенко и назначении на эту должность Василия Березуцкого. «Шмели» с 41 очком в 21 матче и занимают в турнирной таблице второе место, опережая на пять очков зону стыковых матчей и уступая семь очков лидирующему воронежскому «Факелу». В трёх заключительных турах осенней части сезона уральцы набрали два очка из девяти возможных.

