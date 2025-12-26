Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнаухов: задача Березуцкого в «Урале» — уверенно выйти в РПЛ, а дальше будем разбираться

Корнаухов: задача Березуцкого в «Урале» — уверенно выйти в РПЛ, а дальше будем разбираться
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера выступающего в Pari Первой лиге екатеринбургского «Урала».

«Это приглашение с прицелом на выход в РПЛ. Иначе бы не звали. У Березуцкого нет большого опыта самостоятельной работы, но он долго был в больших штабах — в ЦСКА, Китае, Нидерландах. Подкован он хорошо. «Урал» уверенно идёт в зоне выхода РПЛ, но в последних трёх матчах было поражение и две ничьи. Руководство сделало выводы и поменяло тренера. Не факт, что такие выводы не сделают и с Василием. Главная задача — уверенно выйти в РПЛ, а дальше будем разбираться. Березуцкий всегда работал на самом высоком уровне, но в Первой лиге — никогда. Со своими командами он решал самые высокие цели, а тут совсем другой уровень», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В декабре 2025 года стало известно об уходе с поста главного тренера екатеринбургского «Урала» Мирослава Ромащенко и назначении на эту должность Василия Березуцкого. «Шмели» с 41 очком в 21 матче и занимают в турнирной таблице второе место, опережая на пять очков зону стыковых матчей и уступая семь очков лидирующему воронежскому «Факелу». В трёх заключительных турах осенней части сезона уральцы набрали два очка из девяти возможных.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Видео: «Урал» в гостях не смог обыграть ульяновскую «Волгу»

Материалы по теме
Василий Березуцкий вместо Ромащенко — зачем «Урал» опять поменял тренера? Василий Березуцкий вместо Ромащенко — зачем «Урал» опять поменял тренера?
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android