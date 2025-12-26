«МЮ» и «Тоттенхэм» следят за 19-летним Диоманде из «Лейпцига»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 19-летнему вингеру «Лейпцига» и сборной Кот-д’Ивуара Яну Диоманде. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, скауты «МЮ» и «Тоттенхэма» недавно посетили матчи молодого игрока, чтобы оценить его способности и потенциал.

Ранее за Диоманде следили «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и другие клубы, что подтверждает высокий интерес к таланту и его перспективность. В текущем сезоне Диоманде провел 14 матчей в Бундеслиге, забив шесть голов.

Действующее трудовое соглашение Яна с немецким клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.