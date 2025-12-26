Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Варди ещё не растерял свои важные качества». Корнаухов — о форварде «Кремонезе»

«Варди ещё не растерял свои важные качества». Корнаухов — о форварде «Кремонезе»
Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре 38-летнего нападающего «Кремонезе» Джейми Варди.

«Мы видим, что в Серию А приходят уже взрослые футболисты — например, Модрич. Хорват играет почти в каждом матче и находится на важной роли — тренер его не бережёт. Такая же ситуация и у Варди. Тем более здесь нет такой интенсивности, как в Англии. «Кремонезе» ровная и боевитая команда. Они хорошо организованы, отлично играют на стандартах. У них есть всегда возможность убежать, а Варди ещё не растерял свои важные качества. Если он физически готов хорошо, использует свои моменты. Пока «Кремонезе» имеет гандикап от зоны вылета — идёт в середине таблицы и чувствует себя уверенно», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне англичанин провёл за «Кремонезе» 12 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола. В ноябре его признали лучшим игроком Серии А.

Материалы по теме
«Ковентри» запросил у «Вест Хэма» более € 200 млн за форварда сборной США
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android