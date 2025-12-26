«Варди ещё не растерял свои важные качества». Корнаухов — о форварде «Кремонезе»

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался об игре 38-летнего нападающего «Кремонезе» Джейми Варди.

«Мы видим, что в Серию А приходят уже взрослые футболисты — например, Модрич. Хорват играет почти в каждом матче и находится на важной роли — тренер его не бережёт. Такая же ситуация и у Варди. Тем более здесь нет такой интенсивности, как в Англии. «Кремонезе» ровная и боевитая команда. Они хорошо организованы, отлично играют на стандартах. У них есть всегда возможность убежать, а Варди ещё не растерял свои важные качества. Если он физически готов хорошо, использует свои моменты. Пока «Кремонезе» имеет гандикап от зоны вылета — идёт в середине таблицы и чувствует себя уверенно», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне англичанин провёл за «Кремонезе» 12 матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола. В ноябре его признали лучшим игроком Серии А.