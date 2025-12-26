Олег Корнаухов: без Кенана Йылдыза «Ювентус» — серая команда

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказался о значении 20-летнего турецкого нападающего Кенана Йылдыза для игры туринского «Ювентуса».

«Без Йылдыза «Ювентус» — серая команда. Он разукрашивает её игру», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Йылдыза девять забитых мячей и восемь результативных передач в 26 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Туринский клуб набрал 29 очков в 16 играх итальянской Серии А и занимает в турнирной таблице лиги пятое место, уступая лидирующему «Интеру» четыре очка при лишнем сыгранном матче.

