Франк Лебёф прокомментировал возможный переход Коула Палмера в «Реал» Мадрид

Бывший футболист сборной Франции Франк Лебёф оценил перспективы полузащитника «Челси» Коула Палмера и высказался о возможном трансфере в «Реал» Мадрид.

«Если ты Коул Палмер, хочешь ли играть за «Реал» Мадрид? Где будешь играть? Там есть Джуд Беллингем и много других игроков. Нужно сделать правильный выбор. Подумать дважды. Хорошо, я хочу играть за лучший клуб мира — возможно, «Реал» действительно лучший клуб в мире, но ты хочешь играть, а не сидеть на скамейке. В этом нет смысла.

Для славы, возможно, лучше перейти в «Реал», когда ты в «Челси», но я в этом уже не уверен. То, что мы видим у «сливочных», сейчас не лучшее из лучшего. Может, они вернутся, потому что это большой клуб, но сейчас нет — речь идёт об истории, а не о настоящем времени», — приводит слова Лебёфа Goal.

В текущем сезоне чемпионата Англии 23-летний Коул Палмер провёл семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету одна игра и один гол в Лиге чемпионов.