Эдуард Мор: Глебов, Осипенко, Комличенко ушли из «Ростова», а команда слабее не стала

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможной продаже игроков «Ростова».

«По поводу распродажи. Если у «Ростова» один—два футболиста уйдут, ничего страшного не будет. Глебов, Осипенко, Комличенко ушли, а команда слабее не стала. Главные активы команды — молодые футболисты. Это Щетинин, Комаров, Вахания. Думаю, что одного—двух футболистов можно смело продавать. Картина не изменится. У команды всё будет хорошо», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в футбольном информационном пространстве появились слухи о наличии у «Ростова» долгов в размере четырёх—пяти млрд рублей, из-за которых клуб якобы может недоиграть текущий сезон или сорвать лицензирование на следующий, а также о массовой распродаже игроков в зимнее трансферное окно. Эти данные были опровергнуты генеральным директором жёлто-синих Игорем Гончаровым.

