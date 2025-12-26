Эдуард Мор оценил перспективы «Милана» и «Интера» в Серии А

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал текущую форму команд Серии А «Милана» и «Интера».

«Милан» идёт на втором месте благодаря Модричу. Он заставляет смотреть все игры «Милана» без исключения и постоянно играет. «Интер» будет прибавлять. Мне нравится работа Киву. Он выстроил сложный футбол, добавил вариативности в игру. Думаю, их отрыв будет только увеличиваться», — сказал Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров «Интер» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» расположился на второй позиции, отставая от «нерадзурри» на всего на одно очко.