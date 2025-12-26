Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Египет — ЮАР. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор оценил перспективы «Милана» и «Интера» в Серии А

Эдуард Мор оценил перспективы «Милана» и «Интера» в Серии А
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал текущую форму команд Серии А «Милана» и «Интера».

«Милан» идёт на втором месте благодаря Модричу. Он заставляет смотреть все игры «Милана» без исключения и постоянно играет. «Интер» будет прибавлять. Мне нравится работа Киву. Он выстроил сложный футбол, добавил вариативности в игру. Думаю, их отрыв будет только увеличиваться», — сказал Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ».

После 15 туров «Интер» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Милан» расположился на второй позиции, отставая от «нерадзурри» на всего на одно очко.

Материалы по теме
«Варди ещё не растерял свои важные качества». Корнаухов — о форварде «Кремонезе»
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android