Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Замбия — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он просто топ‑игрок». Тренер «МЮ» Рубен Аморим — о Каземиро

«Он просто топ‑игрок». Тренер «МЮ» Рубен Аморим — о Каземиро
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высоко оценил профессионализм полузащитника клуба Каземиро.

«Если все будут работать так же, как и Каземиро… Это про концентрацию. Можно понять, почему этот парень выиграл пять Лиг чемпионов. Если обращать внимание на всё, что он делает — с контрактом или без контракта… Он просто топ‑игрок», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

В текущем сезоне бразилец провёл за «МЮ» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Каземиро с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Варди ещё не растерял свои важные качества». Корнаухов — о форварде «Кремонезе»
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android