«Он просто топ‑игрок». Тренер «МЮ» Рубен Аморим — о Каземиро

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высоко оценил профессионализм полузащитника клуба Каземиро.

«Если все будут работать так же, как и Каземиро… Это про концентрацию. Можно понять, почему этот парень выиграл пять Лиг чемпионов. Если обращать внимание на всё, что он делает — с контрактом или без контракта… Он просто топ‑игрок», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.

В текущем сезоне бразилец провёл за «МЮ» 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Каземиро с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.