Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Замбия — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Ивич не вернётся в Россию в ближайшее трансферное окно — Еремич

Владимир Ивич не вернётся в Россию в ближайшее трансферное окно — Еремич
Комментарии

Известный агент Срджан Еремич поделился мнением о будущем сербского тренера Владимира Ивича.

«По моей информации, в ближайшее трансферное окно Владимир Ивич не вернётся в чемпионат России», — приводит слова Еремича Odds.ru.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что Владимир Ивич отказался возглавить московское «Динамо».

48-летний специалист с февраля 2025 года работает главным тренером «Аль-Айна» в ОАЭ. После девяти туров его команда лидирует в чемпионате высшего эмиратского дивизиона с 23 очками. Ивич уже имеет опыт работы в Мир РПЛ — с января 2023 по март 2024 года он возглавлял футбольный клуб «Краснодар».

Материалы по теме
«Он хочет работать в России». Юрист подтвердил, что предлагал «Спартаку» Владимира Ивича
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android