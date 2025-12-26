Владимир Ивич не вернётся в Россию в ближайшее трансферное окно — Еремич

Известный агент Срджан Еремич поделился мнением о будущем сербского тренера Владимира Ивича.

«По моей информации, в ближайшее трансферное окно Владимир Ивич не вернётся в чемпионат России», — приводит слова Еремича Odds.ru.

Ранее, 10 декабря, сообщалось, что Владимир Ивич отказался возглавить московское «Динамо».

48-летний специалист с февраля 2025 года работает главным тренером «Аль-Айна» в ОАЭ. После девяти туров его команда лидирует в чемпионате высшего эмиратского дивизиона с 23 очками. Ивич уже имеет опыт работы в Мир РПЛ — с января 2023 по март 2024 года он возглавлял футбольный клуб «Краснодар».