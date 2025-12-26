Скидки
Замбия — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Расписание матчей 18-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 26 декабря, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» стартует 18-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 18-го тура АПЛ (время — московское):

26 декабря, пятница:

23:00. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».

27 декабря, суббота:

15:30. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»;
18:00. «Бёрнли» – «Эвертон»;
18:00. «Вест Хэм Юнайтед» – «Фулхэм»;
18:00. «Брентфорд» – «Борнмут»;
18:00. «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»;
18:00. «Арсенал» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
20:30. «Челси» – «Астон Вилла».

28 декабря, воскресенье:

17:00. «Сандерленд» – «Лидс Юнайтед»;
19:30. «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм Хотспур».

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 39 очков за 17 матчей.

