Расписание матчей 18-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 26 декабря, матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» стартует 18-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 18-го тура АПЛ (время — московское):
26 декабря, пятница:
23:00. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед».
27 декабря, суббота:
15:30. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»;
18:00. «Бёрнли» – «Эвертон»;
18:00. «Вест Хэм Юнайтед» – «Фулхэм»;
18:00. «Брентфорд» – «Борнмут»;
18:00. «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»;
18:00. «Арсенал» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
20:30. «Челси» – «Астон Вилла».
28 декабря, воскресенье:
17:00. «Сандерленд» – «Лидс Юнайтед»;
19:30. «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм Хотспур».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 39 очков за 17 матчей.