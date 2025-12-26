«Енисей» объявил о расторжении контракта с Адольфом Белемом

Красноярский «Енисей» в социальных сетях сообщил о расторжении контракта с полузащитником Адольфом Белемом.

«Футбольный клуб «Енисей» и полузащитник Адольф Белем расторгли контракт по обоюдному согласию. Адольф присоединился к нашей команде в марте 2025 года. Благодарим тебя за работу, Адольф! Желаем удачи и успешной карьеры!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Лиги Pari 27-летний Адольф Белем провёл один матч. Результативными действиями футболист не отметился.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 23 очка после 21 матча. На первой строчке располагается воронежский «Факел» (48).