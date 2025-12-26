Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Енисей» объявил о расторжении контракта с Адольфом Белемом

«Енисей» объявил о расторжении контракта с Адольфом Белемом
Комментарии

Красноярский «Енисей» в социальных сетях сообщил о расторжении контракта с полузащитником Адольфом Белемом.

«Футбольный клуб «Енисей» и полузащитник Адольф Белем расторгли контракт по обоюдному согласию. Адольф присоединился к нашей команде в марте 2025 года. Благодарим тебя за работу, Адольф! Желаем удачи и успешной карьеры!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Лиги Pari 27-летний Адольф Белем провёл один матч. Результативными действиями футболист не отметился.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 23 очка после 21 матча. На первой строчке располагается воронежский «Факел» (48).

Материалы по теме
В «Енисее» огласили стоящую перед новым главным тренером Ташуевым задачу
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android