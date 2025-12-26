Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, состоятся четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка Африки на 26 декабря (время — московское):

15:30. Ангола — Зимбабве;

18:00. Египет — ЮАР;

20:30. Замбия — Коморские острова;

23:00. Марокко — Мали.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.