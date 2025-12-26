Нобель Арустамян: «Балтика» в первом матче после паузы не проиграет «Зениту»

Российский журналист Нобель Арустамян предположил, что калининградская «Балтика» не проиграет санкт-петербургскому «Зениту» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 27 февраля в Санкт-Петербурге.

«Считаю, что «Балтика» в первом матче после паузы не проиграет «Зениту». Просто знаю, как он [Талалаев] готовит команду в межсезонье, помню по «Пюнику», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.