Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
Нобель Арустамян: «Балтика» в первом матче после паузы не проиграет «Зениту»

Нобель Арустамян: «Балтика» в первом матче после паузы не проиграет «Зениту»
Российский журналист Нобель Арустамян предположил, что калининградская «Балтика» не проиграет санкт-петербургскому «Зениту» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 27 февраля в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
«Считаю, что «Балтика» в первом матче после паузы не проиграет «Зениту». Просто знаю, как он [Талалаев] готовит команду в межсезонье, помню по «Пюнику», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

