Александр Бубнов определил игрока, чья потеря может серьёзно сказаться на «Краснодаре»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал игрока, чья потеря может серьёзно сказаться на «Краснодаре». Эксперт озвучил фамилию центрального нападающего «быков» Джона Кордобы, когда шло обсуждение о возможном уходе капитана чёрно-зелёных Эдуарда Сперцяна.

«Даже если вдруг… Считаю, что Сергей Николаевич не должен ни в коем случае его продавать, потому что они могут чемпионами стать во второй раз, [но] даже если такое произойдёт, у них сейчас всё настолько продублировано [в составе]…

Они могут тактически перестроиться так, что потеря Сперцяна серьёзно не скажется! На сегодняшний день серьёзно сказаться может только потеря Кордобы. И всё», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

