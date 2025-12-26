Скидки
Замбия — Коморские острова. Прямая трансляция
Нобель Арустамян: уверен, Сперцян останется в «Краснодаре»

Нобель Арустамян: уверен, Сперцян останется в «Краснодаре»
Российский журналист Нобель Арустамян высказался о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Уверен, что он останется, всё будет в порядке. В смысле, он останется в «Краснодаре», если мы говорим об этом сезоне. Понятно, они на первом месте, тут у них одно очко преимущество над «Зенитом», впереди решающий отрезок, за чемпионство борются. Я не вижу вариантов, при которых Галицкий его продаст. Просто не вижу ни одного варианта», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Эдуард Сперцян провёл 18 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач.

