Тренер «Ньюкасла» Хау высказался о «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 18-го тура АПЛ

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 18-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 26 декабря.

«Статистически они намного сильнее, чем в прошлом году. Значительно улучшили свою игру в целом. Они были конкурентоспособны, в атаке у них есть серьёзные угрозы.

Думаю, это будет действительно хорошая игра, сложная для нас, хорошая возможность в Рождество оценить важность таких матчей. Атмосфера будет особенной, но мы раньше с ними не играли, думаю, ожидаем немного другой игры от «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».