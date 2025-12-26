Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ньюкасла» Хау высказался о «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 18-го тура АПЛ

Тренер «Ньюкасла» Хау высказался о «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча 18-го тура АПЛ
Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 18-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 26 декабря.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
«Статистически они намного сильнее, чем в прошлом году. Значительно улучшили свою игру в целом. Они были конкурентоспособны, в атаке у них есть серьёзные угрозы.

Думаю, это будет действительно хорошая игра, сложная для нас, хорошая возможность в Рождество оценить важность таких матчей. Атмосфера будет особенной, но мы раньше с ними не играли, думаю, ожидаем немного другой игры от «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

