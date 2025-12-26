Скидки
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко призвал отстранить от Олимпийских игр страны, поддерживающие Россию

Андрей Шевченко призвал отстранить от Олимпийских игр страны, поддерживающие Россию
Комментарии

Бывший нападающий киевского «Динамо», а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что все страны, которые поддерживают Россию, следует отстранить от Олимпийских игр. 11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в юношеских соревнованиях. Летом 2026 года пройдут Олимпийские игры в Италии.

«Все страны, которые встали на сторону России, должны быть исключены, пока продолжается этот конфликт (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»).

Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — приводит слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.

