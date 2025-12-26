Эдди Хау высказался о прогрессе Джейкоба Рэмси в «Ньюкасле»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау высказался о полузащитнике Джейкобе Рэмси.

«Это был его лучший матч за нас — с «Челси». В атлетическом плане он был очень хорош, некоторые показатели, которые он продемонстрировал в той игре, были элитными по меркам полузащитников, так что думаю, это отличный знак.

Проблема для него заключалась в том, что после травмы в «Лидсе», когда вывихнул лодыжку, у него был хороший темп, ему пришлось начинать всё сначала. Думаю, он просто возвращается к своему лучшему уровню. Следующий шаг для него — начать оказывать влияние на игру в завершающей стадии атаки, забивая голы и отдавая голевые передачи», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».