Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Мали. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Турции выданы ордера на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках

В Турции выданы ордера на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках
Комментарии

Прокуратура Стамбула в рамках расследования о незаконных ставках в турецком футболе выдала ордера на арест 29 человек, включая 14 игроков. Об этом сообщает онлайн-издание TRT Haber. По данным источника, среди подозреваемых, помимо 14 футболистов, фигурирует бывший генеральный директор «Галатасарая» Эрден Тимур.

Ранее Турецкая футбольная федерация начала расследование эпизодов с незаконными ставками. В рамках возбуждённых дел проходят 1024 игрока. 102 футболиста получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.

В прошлом месяце президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в результате дела с незаконными ставками за пределы страны было вывезено свыше $ 50 млрд.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Крылья Советов» сыграют с сербским клубом на сборе в Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android