В Турции выданы ордера на арест 14 футболистов по делу о незаконных ставках

Прокуратура Стамбула в рамках расследования о незаконных ставках в турецком футболе выдала ордера на арест 29 человек, включая 14 игроков. Об этом сообщает онлайн-издание TRT Haber. По данным источника, среди подозреваемых, помимо 14 футболистов, фигурирует бывший генеральный директор «Галатасарая» Эрден Тимур.

Ранее Турецкая футбольная федерация начала расследование эпизодов с незаконными ставками. В рамках возбуждённых дел проходят 1024 игрока. 102 футболиста получили дисквалификации на сроки от 45 дней до одного года.

В прошлом месяце президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в результате дела с незаконными ставками за пределы страны было вывезено свыше $ 50 млрд.